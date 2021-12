Danilo Di Luca: “Pantani il più grande. Ai miei tempi non vincevi senza doping. Nibali non esageri” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Danilo Di Luca è nato a Spoltore (PE) il 2 gennaio 1976, professionista dal 1999 al 2013 con al suo attivo – tra le altre – un Giro d’Italia, quello del 2007, una Freccia Vallone, una Amstel Gold Race, la Liegi e il Giro di Lombardia. Poi i problemi con il doping nel 2009 prima e nel 2013 dopo, con conseguente dolorosa squalifica a vita. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente e abbiamo trovato un Danilo sereno e felice, che ha saputo reinventarsi ed è felice così. Danilo, come stai? “Tutto bene, grazie.” Come procede la tua attività da imprenditore con il negozio di bici? “Diciamo bene, ho il negozio ma sono un vero e proprio costruttore di bici con il mio cognome. Ultimamente sono molto impegnato con l’elettrico, infatti in estate uscirà una city Bike elettrica totalmente Made in Italy.” Qual è il fiore ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021)Diè nato a Spoltore (PE) il 2 gennaio 1976, professionista dal 1999 al 2013 con al suo attivo – tra le altre – un Giro d’Italia, quello del 2007, una Freccia Vallone, una Amstel Gold Race, la Liegi e il Giro di Lombardia. Poi i problemi con ilnel 2009 prima e nel 2013 dopo, con conseguente dolorosa squalifica a vita. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente e abbiamo trovato unsereno e felice, che ha saputo reinventarsi ed è felice così., come stai? “Tutto bene, grazie.” Come procede la tua attività da imprenditore con il negozio di bici? “Diciamo bene, ho il negozio ma sono un vero e proprio costruttore di bici con il mio cognome. Ultimamente sono molto impegnato con l’elettrico, infatti in estate uscirà una city Bike elettrica totalmente Made in Italy.” Qual è il fiore ...

