Dalla "ridicola isteria" alla terapia intensiva. Il senatore No vax Pepe è in rianimazione

(Di giovedì 23 dicembre 2021) "Siamo ufficialmente in dittatura", "Bisogna sgonfiare questa, fomentata ad arte, per il coronavirus". Sono alcuni dei contributi che ilex M5s Bartolomeoha postato sulla sua pagina Facebook, sulla quale al posto della foto profilo ha scelto di mettere il logo dell'associazione N.O. vax Italia. Tanto per essere chiaro. Oggi ilè ricoverato nelladell’ospedale Cotugno di Napoli. Diagnosi: polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Secondo il Mattino è stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva, poi è stato sedato e intubato. Le sue condizioni negli ultimi giorni non sono migliorate. Attualmente, aggiunge il quotidiano, è sottoposto "a manovre di prono supinazione, cortisone, immunoglobuline e antivirali per ...