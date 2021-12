Dal nome d'attore a Maicon, dalla fidanzata al sushi: il mondo di Denzel Dumfries (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci ha messo un po' di tempo ad ambientarsi, ma alla fine Denzel Dumfries è riuscito a trovare il suo spazio nell'Inter . E che spazio, soprattutto nelle ultime settimane. Venti le presenze stagionali, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci ha messo un po' di tempo ad ambientarsi, ma alla fineè riuscito a trovare il suo spazio nell'Inter . E che spazio, soprattutto nelle ultime settimane. Venti le presenze stagionali, ...

Advertising

AtomizerGo : @swimmerpg @ChiozziAle @AngelaGianotti @stanzaselvaggia Complimenti per la tua apertura mentale, non c'è che dire.… - donzauser98 : RT @GastronomikaLk: È considerata una delle carni più pregiate al mondo e il suo nome deriva non solo dal colore del manto dell’animale ma… - SHIN_Fafnhir : RT @Paolo__Ferrara: Calenda prende i voti e scappa! A certi personaggi che prendono per i fondelli i cittadini andrebbe vietata la candidat… - BPezzano : RT @Paolo__Ferrara: Calenda prende i voti e scappa! A certi personaggi che prendono per i fondelli i cittadini andrebbe vietata la candidat… - giusymacchiione : @saraaverd comunque il nome è geniale sono morta dal ridere -