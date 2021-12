Calcio: Inter campione d'inverno, in 68,5% scorsi campionati risultato che è valso scudetto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - L'Inter è campione d'inverno con 4 punti di vantaggio sul Milan secondo al termine del girone d'andata. I precedenti invitano all'ottimismo i nerazzurri: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004-05) solo tre volte il titolo d'inverno non è stato bissato con lo scudetto. In generale, nella A a girone unico, nel 68,5% dei precedenti la squadra che ha vinto lo scudetto era stata campione d'inverno (61 volte su 89 campionati). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - L'd'con 4 punti di vantaggio sul Milan secondo al termine del girone d'andata. I precedenti invitano all'ottimismo i nerazzurri: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004-05) solo tre volte il titolo d'non è stato bissato con lo. In generale, nella A a girone unico, nel 68,5% dei precedenti la squadra che ha vinto loera statad'(61 volte su 89).

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? 3, 2, 1 …GO! ?? È iniziata l’ultima partita del 2021 Powered by @socios #ForzaInter… - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - sportmediaset : Plusvalenze #Inter, si indaga su scambi senza passaggi denaro. #SportMediaset - TV7Benevento : Calcio: Inter campione d'inverno, in 68,5% scorsi campionati risultato che è valso scudetto... - Okram_73 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Calcio, Salvini diventa tifoso dell’Inter e riapre il campionato ----> di @guttolo -