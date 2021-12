(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Restaildei ricoverati presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Non variano i 36 già segnalati neldi ieri. Purtroppo, però si devono registrare altri due. Due persone, uno residente nella provincia sannita e uno di altra provincia. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un 78enne di Benevento, mentre l’altra persona è una 74enne di Casalnuovo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - anteprima24 : ** #Bollettino #Covid: invariato il numero dei #Ricoveri ma ci sono due #Decessi ** - telodogratis : Covid oggi Basilicata, 270 contagi e 1 morto: bollettino 23 dicembre - telodogratis : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Ildiramato mercoledì 22 dicembre dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige parla di 2 nuovi decessi (il numero complessivo delle vittime della pandemia in provincia di Bolzano è ora di ...... tra cui mascherine all'aperto e durata Green pass VENETO Sono 5.023 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 23 dicembre 2021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati ...2021 © Rete 8 S.r.l. con Socio Unico \| Tutti i diritti riservati Viale Abruzzo 374, 66100 Chieti Scalo - Codice Fiscale e P.IVA 01441090691 ...Nuova impennata nei contagi in Puglia. Sono 1134 i casi di positività al virus registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è emerso dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal Dipartimen ...