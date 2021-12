Bollette | Salvini | ' taglio rincari subito | anche per Draghi necessità'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - A"ho ribadito l'urgenza di intervenire sul caro, luce e gas: riscaldamento ed energia sono un'emergenza per milioni di italiani. Abbiamo condiviso ladi intervenire a breve, anzi a brevissimo, per tagliare i costi delledi luce e gas a carico di famiglie e imprese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario. Tra i due uno scambio di auguri, "gli ho portato dei formaggi della Valtellina", confida il segretario leghista.

