Bari, maestra elementare arrestata per abusi su minori: li adescava online col nome “Zia Martina” (Di giovedì 23 dicembre 2021) adescava minori sui social con il nickname di “Zia Martina” e con alcuni di loro avrebbe compiuto atti sessuali, durante i quali avrebbe anche prodotto materiale pedopornografico. Per questo un’insegnante è stata posta ai domiciliari con l’accusa di corruzione di minorenni e pornografia minorile. La donna ha 45 anni. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Bari, è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari in una località del Nord Italia, dove la donna era al momento impiegata come maestra in una scuola elementare. Gli adescamenti online con il nome di “Zia Martina” Il caso è emerso dopo le denunce di alcuni genitori, che avevano notato comportamenti strani ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021)sui social con il nickname di “Zia” e con alcuni di loro avrebbe compiuto atti sessuali, durante i quali avrebbe anche prodotto materiale pedopornografico. Per questo un’insegnante è stata posta ai domiciliari con l’accusa di corruzione di minorenni e pornografiale. La donna ha 45 anni. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di, è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri diin una località del Nord Italia, dove la donna era al momento impiegata comein una scuola. Gli adescamenticon ildi “Zia” Il caso è emerso dopo le denunce di alcuni genitori, che avevano notato comportamenti strani ...

