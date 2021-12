Barbara d’Urso, ecco perché non conduce Pomeriggio 5 News (Di giovedì 23 dicembre 2021) perché Barbara d’Urso non è al timone di Pomeriggio 5 News, la versione festiva e low cost del più rodato Pomeriggio 5? Il team di lavoro è lo stesso, gli argomenti trattati anche, ma lo studio e la conduzione sono cambiati. Non c’è infatti Carmelita, bensì Simona Branchetti, giornalista del Tg5. A rispondere alla domanda c’ha pensato proprio Barbara d’Urso con una serie di storie su Instagram. “In tantissimi mi state scrivendo sui social ed avete paura che io abbia il Covid. Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola, come si dice a Roma“, ha esordito la conduttrice. “Tutti mi chiedete perché non sono in televisione. ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 dicembre 2021)non è al timone di, la versione festiva e low cost del più rodato5? Il team di lavoro è lo stesso, gli argomenti trattati anche, ma lo studio e la conduzione sono cambiati. Non c’è infatti Carmelita, bensì Simona Branchetti, giornalista del Tg5. A rispondere alla domanda c’ha pensato propriocon una serie di storie su Instagram. “In tantissimi mi state scrivendo sui social ed avete paura che io abbia il Covid. Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola, come si dice a Roma“, ha esordito la conduttrice. “Tutti mi chiedetenon sono in televisione. ...

