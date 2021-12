Una Vita anticipazioni 24 dicembre 2021, Genoveva sospetta di Felipe (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella puntata di Una Vita del 24 dicembre 2021 vediamo che Genoveva inizia a pensare che l’amnesia di suo marito Felipe sia fasulla. Per questo studia un piano grazie al quale potrà capire come stanno davvero le cose. Intanto l’avvocato è ignaro dei sospetti che nutre sua moglie. Anabel nel frattempo deve svincolare le insistenti domande di Miguel che mirano ad avere spiegazioni sui commenti velenosi sorti nei suoi confronti. La ragazza riesce a glissare elegantemente, almeno per il momento. Se non potete seguire la puntata, la potete rivedere on demand sul sito Mediaset Infinity. Emergono dettagli della Vita di Armando Incarnato In un intervento extra-dating show, il cavaliere denuncia l'ultimo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella puntata di Unadel 24vediamo cheinizia a pensare che l’amnesia di suo maritosia fasulla. Per questo studia un piano grazie al quale potrà capire come stanno davvero le cose. Intanto l’avvocato è ignaro dei sospetti che nutre sua moglie. Anabel nel frattempo deve svincolare le insistenti domande di Miguel che mirano ad avere spiegazioni sui commenti velenosi sorti nei suoi confronti. La ragazza riesce a glissare elegantemente, almeno per il momento. Se non potete seguire la puntata, la potete rivedere on demand sul sito Mediaset Infinity. Emergono dettagli delladi Armando Incarnato In un intervento extra-dating show, il cavaliere denuncia l'ultimo ...

