Turris-Taranto, Serie C: le ultime e le probabili formazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Turris-Taranto di scena questo pomeriggio al “Liguori” dalle 21.00, per la 20a giornata del campionato di Serie C girone C. La formazione corallina ha nel mirino il secondo posto, per il quale serve un successo oggi contro i rossoblu pugliesi, alle prese con la conferma nella zona playoff. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità di Turris-Taranto La formazione campana approccia la prima gara del girone di ritorno con 33 punti in classifica (10 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) e soprattutto dopo un tris di risultati positivi. Digerita la sconfitta interna contro l’Avellino (2-1), la squadra di Caneo si è rimessa in marcia prima pareggiando in trasferta contro il Potenza (0-0), poi strapazzando al “Liguori” l’ACR Messina (5-0) e di nuovo pareggiando in trasferta nel derby ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di scena questo pomeriggio al “Liguori” dalle 21.00, per la 20a giornata del campionato diC girone C. La formazione corallina ha nel mirino il secondo posto, per il quale serve un successo oggi contro i rossoblu pugliesi, alle prese con la conferma nella zona playoff. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità diLa formazione campana approccia la prima gara del girone di ritorno con 33 punti in classifica (10 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) e soprattutto dopo un tris di risultati positivi. Digerita la sconfitta interna contro l’Avellino (2-1), la squadra di Caneo si è rimessa in marcia prima pareggiando in trasferta contro il Potenza (0-0), poi strapazzando al “Liguori” l’ACR Messina (5-0) e di nuovo pareggiando in trasferta nel derby ...

