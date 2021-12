Roma | trasporti Atac | 70 nuovi bus ibridi operativi da domani

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sindaco di, Roberto Gualtieri, e l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, accompagnati dall’Amministratore Unico di, Giovanni Mottura, hanno oggi partecipato alla consegna di 70buspresso la rimessa di Portonaccio. L’arrivo deibus, in servizio già da, è stato possibile grazie al lavoro della Giunta capitolina che il 18 novembre scorso ha approvato lo schema di accordo traCapitale, Regione Lazio e, autorizzando la liquidazione in favore dell’azienda didi un anticipo di 40 milioni di euro, per sbloccare la fornitura dei veicoli che erano fermi da tempo nel deposito di Monterotondo. È stato così portato a compimento il progetto di sostituzione di circa 100 vetture Euro 3 – ...

