Quel saluto sospeso di Draghi a Palazzo Chigi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I miei destini personali non contano niente. Sono solo un uomo, anzi un nonno al servizio delle istituzioni”. Mario Draghi si presenta così, senza veli, di fronte al plotone della stampa nella tradizionale conferenza di fine anno. Il premier non ha “aspirazioni personali” per il Colle, garantisce all’Auditorium Antonianum di Roma, dove lo spettro della partita per il Quirinale aleggia di continuo. Invitato dall’Associazione stampa parlamentare e dall’Ordine dei giornalisti, Draghi tira le fila di dieci mesi a Palazzo Chigi. È un bilancio che suona, se non come un addio, come un arrivederci. Inizia con un altro “whatever it takes”: “Il governo è pronto a sostenere l’economia in caso di rallentamento”. L’Europa ascolta, i mercati anche. Spaventa l’onda d’urto di Omicron, la variante del Covid che “apre una nuova fase ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I miei destini personali non contano niente. Sono solo un uomo, anzi un nonno al servizio delle istituzioni”. Mariosi presenta così, senza veli, di fronte al plotone della stampa nella tradizionale conferenza di fine anno. Il premier non ha “aspirazioni personali” per il Colle, garantisce all’Auditorium Antonianum di Roma, dove lo spettro della partita per il Quirinale aleggia di continuo. Invitato dall’Associazione stampa parlamentare e dall’Ordine dei giornalisti,tira le fila di dieci mesi a. È un bilancio che suona, se non come un addio, come un arrivederci. Inizia con un altro “whatever it takes”: “Il governo è pronto a sostenere l’economia in caso di rallentamento”. L’Europa ascolta, i mercati anche. Spaventa l’onda d’urto di Omicron, la variante del Covid che “apre una nuova fase ...

