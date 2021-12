Pier Silvio Berlusconi diventa nonno | l’arrivo segreto di Olivia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)toa soli 51 anni: la notizia deldella piccola, figlia di Lucrezia Vittoria, primogenita diavuta dalla relazione con Emanuela Mussida, è stata inaspettata. La gravidanza era stata portata avanti in gran, infatti la donna avrebbe partorito lo scorso aprile., il giovanea soli 51 anni èdella piccola, figlia della sua primogenita Lucrezia Vittoria. La gravidanza non è recente. La nascita, infatti, risalirebbe allo scorso ...

Advertising

peru_pier : @gadlernertweet Col 'Meno male che Silvio c'è', 'Ghe pensi mi' ... a fregà tì, puttaniere, falsobilancista autolega… - peru_pier : Col 'Meno male che Silvio c'è', 'Ghe pensi mi' ... a fregà tì, puttaniere, falsobilancista autolegalizzato, evasore… - zazoomblog : Bomba di gossip Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno: chi è questa donna (e la reazione di Silvia Toffanin) -… - zazoomblog : Lucrezia Berlusconi chi è la figlia di Pier Silvio marito di Silvia Toffanin? Età madre matrimonio marito figlia fo… - QuotidianPost : Pier Silvio Berlusconi nonno: il commento di Silvia Toffanin -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

Berlusconi è diventato nonno per la prima volta. Prima di legarsi a Silvia Toffanin , infatti, l'amministratore delegato di Mediaset ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida .Berlusconi, marito di Silvia Toffanin, è diventato nonno per la prima volta a soli 52 anni! Sua figlia Lucrezia è diventata mamma nel massimo del riserbo della famiglia Berlusconi.La piccola è nata ad aprile 2021, ma la notizia è stata confermata solo ora con un servizio di Chi che la immortala a Milano in giro con la mamma, ...Fiocco rosa in famiglia Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno. A soli 52 anni il compagno storico di Silvia Toffanin è diventato nonno per la prima volta il ...