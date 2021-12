Perché scrivere questa mail alla te del futuro può essere un’ottima idea (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarebbe sicuramente magnifico avere la possibilità di rileggere ciò che magari si pensava un mese, un anno o 10 anni prima: se si avesse l’opportunità di ricevere una lettera o una mail proprio da sé stessi del futuro a distanza di molto tempo, probabilmente la sensazione sarebbe quella di vedersi recapitare un testo scritto quasi da un estraneo, o da un perfetto sconosciuto. Sicuramente di forte impatto emotivo e psicologico, una mail al sé del futuro rappresenta un’ottima idea poiché apre la mente a nuovi contesti, dona una forte carica emotiva e invita a riflettere in maniera profonda non solo sul proprio ego, ma anche su quelli che possono esserne gli obiettivi a breve e lungo termine. Oggi fortunatamente la possibilità di scrivere una mail a sé ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarebbe sicuramente magnifico avere la possibilità di rileggere ciò che magari si pensava un mese, un anno o 10 anni prima: se si avesse l’opportunità di ricevere una lettera o unaproprio da sé stessi dela distanza di molto tempo, probabilmente la sensazione sarebbe quella di vedersi recapitare un testo scritto quasi da un estraneo, o da un perfetto sconosciuto. Sicuramente di forte impatto emotivo e psicologico, unaal sé delrappresentapoiché apre la mente a nuovi contesti, dona una forte carica emotiva e invita a riflettere in maniera profonda non solo sul proprio ego, ma anche su quelli che possono esserne gli obiettivi a breve e lungo termine. Oggi fortunatamente la possibilità diunaa sé ...

Advertising

crixalide : @jacksancin ti giuro posso capire che venga detto a voce in un momento in cui succede qualcosa ma vederlo scrivere… - gli_e : @matteosalvinimi Invece di scrivere post così vuoti si impegni a denunciare il governo a cui appartiene e ad autode… - martxdua : @g4yface @momodoriya perché devi scrivere ogni volta il mio nome - LiberoCittadArm : 'Sedicenti' giornalisti che utilizzano svariate identità fittizie per conquistare una visibilità che non hanno e tu… - ciociana : @lucacozzuto Ma perché scrivere minchiate... -

Ultime Notizie dalla rete : Perché scrivere Quando Salvini alimentava l'odio contro Carola Rackete: 'Dovrebbe stare in galera...' ...sulla capitana della Sea Watch? Quando venne in Tv a parlare da Fazio ebbe il coraggio di scrivere: ...non è mai stata indagata per tentato omicidio - è stata prosciolta da tutti gli addebiti perché la ...

WordPress: vulnerabilità nel plugin All in One SEO Ciò rappresenta un serio pericolo perché alcuni endpoint del plugin, come aioseo/v1/htaccess , possono scrivere contenuto arbitrario nel file .htaccess e quindi modificare la configurazione del ...

Perché Karsdorp, Pellegrini e Mourinho rischiano la squalifica in Conference Il Romanista ...sulla capitana della Sea Watch? Quando venne in Tv a parlare da Fazio ebbe il coraggio di: ...non è mai stata indagata per tentato omicidio - è stata prosciolta da tutti gli addebitila ...Ciò rappresenta un serio pericoloalcuni endpoint del plugin, come aioseo/v1/htaccess , possonocontenuto arbitrario nel file .htaccess e quindi modificare la configurazione del ...