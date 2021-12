Parma vs Crotone: numeri e statistiche del match (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Primo confronto in Serie B tra Parma e Cremonese; le due squadre si sono già affrontate in Serie A: due successi dei calabresi nello scorso campionato (2-1 allo Scida e 4-3 al Tardini). Il Parma ha vinto due delle otto partite casalinghe di questo campionato (4N, 2P), solo nel 1963/64 aveva fatto peggio in casa in Serie B (zero successi in quel caso dopo altrettante gare). Il Crotone è la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questo campionato (solo uno); era dal 2007/08 che una squadra non faceva così male dopo le prime otto gare fuori casa (tre squadre in quel caso: Avellino, Ravenna e Treviso). Il Parma è l’unica squadra alla quale non è stato ancora fischiato un rigore a favore in questo campionato. Il Crotone è la squadra che vanta l’età media più bassa (24 anni, 277 giorni) di ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Primo confronto in Serie B trae Cremonese; le due squadre si sono già affrontate in Serie A: due successi dei calabresi nello scorso campionato (2-1 allo Scida e 4-3 al Tardini). Ilha vinto due delle otto partite casalinghe di questo campionato (4N, 2P), solo nel 1963/64 aveva fatto peggio in casa in Serie B (zero successi in quel caso dopo altrettante gare). Ilè la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questo campionato (solo uno); era dal 2007/08 che una squadra non faceva così male dopo le prime otto gare fuori casa (tre squadre in quel caso: Avellino, Ravenna e Treviso). Ilè l’unica squadra alla quale non è stato ancora fischiato un rigore a favore in questo campionato. Ilè la squadra che vanta l’età media più bassa (24 anni, 277 giorni) di ...

