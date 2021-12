MOVIOLA – Inter-Torino, Singo con la mano. Guida categorico: “Mai rigore” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Subito episodio da MOVIOLA. Nel corso del settimo minuto di Inter-Torino, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Calhanoglu apre sulla sinistra dove c’è Dzeko che di prima intenzione mette la palla al centro, sfera che viene deviata prima dal piede poi dal braccio di Singo per poi finire sul calcio d’angolo. I giocatori nerazzurri chiedono a gran voce il calcio di rigore, ma l’arbitro Guida di Torre Annunziata, fa proseguire. E spiega ai giocatori: “Non è mai rigore, prima tocca il piede e dopo gli sbatte sul braccio, non è una giocata”. E ha ragione, decisione giusta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Subito episodio da. Nel corso del settimo minuto di, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Calhanoglu apre sulla sinistra dove c’è Dzeko che di prima intenzione mette la palla al centro, sfera che viene deviata prima dal piede poi dal braccio diper poi finire sul calcio d’angolo. I giocatori nerazzurri chiedono a gran voce il calcio di, ma l’arbitrodi Torre Annunziata, fa proseguire. E spiega ai giocatori: “Non è mai, prima tocca il piede e dopo gli sbatte sul braccio, non è una giocata”. E ha ragione, decisione giusta. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #InterTorino, #Singo con il piede e poi con la mano. #Guida categorico: 'Mai rigore' #SerieA - Bubu_Inter : RT @PagineRomaniste: #Pioli: 'Non commento la moviola, il mio lavoro è un altro' #InterRoma - TuttoSalerno : Moviola Salernitana-Inter. Gagliolo-Dzeko: no rigore' - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Salernitana-Inter, moviola GdS: un giallo lascia dubbi. I due contatti in area… - fcin1908it : Salernitana-Inter, moviola GdS: un giallo lascia dubbi. I due contatti in area… -