Meghan coinvolta nel processo del Principe Andrea | l’incredibile ipotesi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I legali di Virginia Roberts Giuffre vorrebbero chiamare a testimoniare la Duchessa del Sussex nella causa contro il. Virginia Roberts Giuffre, la donna che accusa ildi averla costretta a fare sesso con lui quando all’epoca era minorenne, continua nella sua battaglia per avere giustizia. I suoi legali, infatti, avrebbero deciso L'articolo NewNotizie.it.

Marklenel processo al Principe Andrea? Ecco l'incredibile ipotesi Al 'Daily Beast', David Boies ha anche affermato cheMarkle sarebbe da prendere in seria considerazione ...... Archie e Lilibeth", ha riferito il make up artist dial magazine americano: "È sempre la solita questione dell'equilibrio tra lavoro e famiglia, del resto seè cosìnella ...I legali di Virginia Roberts Giuffre vorrebbero chiamare a testimoniare la Duchessa del Sussex nella causa contro il Principe Andrea.Come sappiamo, Meghan Markle vuole diventare una sorta di figura politica di rilievo” E dopo il distacco dalla Royal Family adesso potrebbero prendere cammini diversi sia per ragioni economiche sia pe ...