Lutto nel mondo della cucina | muore di covid lo chef Salvo D’Antoni | il cordoglio di tutta Palermo e non solo

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)all’età di 48 loPalermitano, apprezzato sia in città che in provincia per la sua bravura. Classe 1973, la sua è una storia di viaggi in giro per il: cinque anni a Los Angeles come executive, è poi il turno di Toronto, Madrid e Parigi. Poi è tornato in Italia, alla volta di Roma e Milano. Il suo è un nome d’arte nato in Francia: “Quando lavoravo a Parigi” aveva scritto sulla sua pagina web, “in molti avevano difficoltà a pronunciare il mio nome e da allora per tutti sono diventato loSalvò“. LEGGI ANCHE => Addio a Sally Ann Howes: era Stella Scrumptious in ‘Citty Citty Bang Bang’ “Una delle mie più grandi soddisfazioni è stata nel 2007/2008 quando ho vinto il campionato mondiale ‘Sicily Food The World’, un ...