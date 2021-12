L' orologio di Matrix Resurrections è il dettaglio che ameranno i veri intenditori

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel 1999,sbancava i botteghini di tutto il mondo riscrivendo i codici della science fiction nell’universo cinematografico. Neo, Trinity, Morpheus si sono così trovati ad affrontare un quesito complesso: scegliere un futuro finto ma sicuro oppure entrare in una realtà pericolosa e lottare per la propria libertà. HamiltonPiù di vent'anni dopo, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tornano a vestire i panni dei loro iconici personaggi (Neo e Trinity) nel nuovo capitolo della saga:, diretto da Lana Wachowski. Nel mondo diResurections esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il ...

Limitato a 1999 esemplari in omaggio al debutto del film originale, questoelegante total black celebra il ritorno di un film di culto comecon numeri in LCD verdi e l'iconico motivo ...Non a caso, tra conigli bianchi e pieghe della realtà, ha la sua struttura portante proprio ... quello percepito dai partecipanti e quello enunciato dall'. Sovrappone una realtà diversa ...Matrix Resurrections Hamilton PSR MTX: ispirato all’universo digitale, l’orologio in edizione limitata è pronto a trasportarci in una nuova dimensione.Esce il primo gennaio «Matrix Resurrection», ancora una volta il protagonista sarà Neo interpretato da Keanu Reeves. Il nuovo PSR MTX è già in vendita a 975 euro ...