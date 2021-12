LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: fuori Noel, 4° Vinatzer, 7° Razzoli! Vince Foss-Solevaag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Noel aveva 73 centesimi di vantaggio al terzo intermedio, 91 al quarto: avrebbe vinto realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. Ma una scivolata nel finale gli è costata carissima, perché ha saltato una porta ed ha visto sfumare la seconda vittoria consecutiva. 21.38 Il campione del mondo Foss-Solevaag Vince con 0.10 su Pinturault e 0.11 su Jakobsen. 4° Alex Vinatzer a 0.26, 7° Giuliano Razzoli a 1?00, 10° Simon Maurberger a 1?20, 12° Tommaso Sala a 1?55. Grande prestazione di squadra per l’Italia, è mancato l’acuto: arriverà più avanti, da gennaio in poi. 21.36 Noel TAGLIA IL TRAGUARDO CADENDO! Avrebbe vinto con un secondo di vantaggio, ma ha saltato l’ultima porta ed è fuori! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40aveva 73 centesimi di vantaggio al terzo intermedio, 91 al quarto: avrebbe vinto realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. Ma una scivolata nel finale gli è costata carissima, perché ha saltato una porta ed ha visto sfumare la seconda vittoria consecutiva. 21.38 Il campione del mondocon 0.10 su Pinturault e 0.11 su Jakobsen. 4° Alexa 0.26, 7° Giuliano Razzoli a 1?00, 10° Simon Maurberger a 1?20, 12° Tommaso Sala a 1?55. Grande prestazione di squadra per l’Italia, è mancato l’acuto: arriverà più avanti, da gennaio in poi. 21.36TAGLIA IL TRAGUARDO CADENDO! Avrebbe vinto con un secondo di vantaggio, ma ha saltato l’ultima porta ed è! ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: grande rimonta di Loic Meillard - #alpino #Slalom #Madonna… - _Sport_Calcio_ : Ci aspetta una ricca giornata di emozioni con lo sci alpino: a Courchevel c'è lo slalom gigante femminile mentre a… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Ci aspetta una ricca giornata di emozioni con lo sci alpino: a Courchevel c'è lo slalom gigante femminile mentre a Madonn… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: Noel in testa, 6° Alex Vinatzer - infoitsport : LIVE – Sci alpino, SLALOM maschile Madonna di Campiglio 2021: prima e seconda manche (DIRETTA) -