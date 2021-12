Inter-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per Inter-Torino, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I campioni d’Inverno vogliono ottenere altri tre punti per mantenere quantomeno invariato il proprio vantaggio sulle inseguitrici: i nerazzurri dovranno però prestare attenzione ai granata che sembrano aver trovato continuità. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI TUTTI I DIFFIDATI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. I campioni d’Inverno vogliono ottenere altri tre punti per mantenere quantomeno invariato il proprio vantaggio sulle inseguitrici: i nerazzurri dovranno però prestare attenzione ai granata che sembrano aver trovato continuità. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI TUTTI I DIFFIDATI SportFace.

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Non sapete come prepararvi all'ultima partita dell'anno? Non preoccupat… - SportNewsCentr1 : #SerieA, il programma delle partite del 19° turno di oggi: Sassuolo - Bologna (16:30) Venezia - Lazio (16:30) Int… - ilinterista88 : RT @Inter: ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni volta è un on… -