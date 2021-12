Inter - Torino 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Inter e Torino. I granata sono reduci da due successi casalinghi contro Bologna e Verona mentre i... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano. I granata sono reduci da due successi casalinghi contro Bologna e Verona mentre i...

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - carlolaudisa : A vele spiegate. #Inter disinvolta anche con il #Torino, ma partorisce solo il gol di # (3 gol consecutivi). La reg… - martina_lo_re : #Diretta Inter-Torino ore 18.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming - Corriere dello Sport… - nestquotidiano : L’Inter non si ferma, Dumfries stende il Torino -