Infortunio Ekdal | le condizioni del centrocampista della Sampdoria

(Di mercoledì 22 dicembre 2021): problema fisico per ilsvedese. Le ultime sulle sueNon c’è pace per la. Dopo aver rinunciato a Morten Thorsby, il tecnico Roberto D’Aversa è stato costretto a sostituire anche Albinper un problema fisico. Ilsvedese ha preferito fermarsi precauzionalmente per non aggravare la propria situazione, al suo posto Alex Ferrari. Nelle prossime ore lo staff sanitario blucerchiato sottoporràad accertamenti medici per stabilire l’entità dell’. Termina così in anticipo il 2021 dell’ex Bologna e Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, le condizioni di Ekdal ?? - SampNews24 : #Sampdoria, tegola #Ekdal: il centrocampista si ferma per un problema fisico -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ekdal

Calcio News 24

... dobbiamo annotare soprattutto l'muscolare a Damsgaard e la contusione al polpaccio per ... Poi, in mezzo al campo, Adrien Silva esono in vantaggio sulla concorrenza che è rappresentata ...Lo svizzero era spesso stato impiegato dal primo minuto e questocambia un po' le cose. ... Leggera influenza perche però non pare potergli precludere la sfida di domenica Venezia, due ...Video gol e highlights di Roma Sampdoria: match in programma questo pomeriggio alle 18.30 e valido per la 19^ giornata di Serie A.Albin Ekdal ha lasciato il campo anzitempo durante Roma-Sampdoria, confronto valevole per la diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022. Sul risultato di 0-0 al 37', cambio obbligato per Roberto ...