Il processo show di Ghislaine Maxwell

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il suicidio in carcere del magnate pedofilo Jeffrey Epstein, laresta l’unica imputata e per questo verrà condannata, anche se le testimonianze contro di lei sono contraddittorie e le donne che l’accusano sono tutt’altro che disinteressate. Ma l’opinione pubblica e la giustizia vogliono un capro espiatorio. E' nata il giorno di Natale del 1961,. Un’ironia per la donna presentata al mondo come diabolica manipolatrice, spregevole procacciatrice di giovani minorenni da avviare alla prostituzione d’alto bordo. Il suo nome e la sua storia sono per sempre legati a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo accusato di una lunga serie di reati tra il 1994 e il 2004 (tutti connesssi al traffico e alla violenza su minori), che è deceduto in cella nell’agosto 2019, in uno strano suicidio, prima che iniziasse il suo ...