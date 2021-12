Gomorra, dopo la fine della serie originale arriverà un prequel? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gomorra, anticipazioni. dopo la fine della serie originale, gli sceneggiatori ipotizzano l’arrivo di una serie prequel. Abbiamo da poco assistito alla fine della pluripremiata serie televisiva di Sky Gomorra, ambientata a Napoli sulle vicende dei boss della camorra. E’ indubbio che la serie ha avuto un peso incredibile nella serialità italiana, visto l’enorme successo di pubblico Leggi su 2anews (Di giovedì 23 dicembre 2021), anticipazioni.la, gli sceneggiatori ipotizzano l’arrivo di una. Abbiamo da poco assistito allapluripremiatatelevisiva di Sky, ambientata a Napoli sulle vicende dei bosscamorra. E’ indubbio che laha avuto un peso incredibile nella serialità italiana, visto l’enorme successo di pubblico

Advertising

matteo_milan91 : @constantinesimo @CLASAPROCKY se uno non ha ancora visto il finale dopo giorni dalla sua uscita, merita che gli ven… - Milan5819 : @Matteo25977859 @otiskane @Alessan98059903 @FrancescoOrdine Dopo adoratore di Raiola sei anche adoratore di Gravina… - jobwithinternet : @ebreieisraele Da una che per anni ha sostenuto i tagliagole in Siria, ricorderete la famosa foto con la mano davan… - twi_sabino : Gli showrunners di #Gomorra hanno escluso la sesta stagione dopo #Gomorra5, mentre potrebbe essere possibile un… - opinionistaweb2 : Gianni Sperti (e anche Tina in maniera più leggera) accusando Marika di falsità basandosi su cose riportate dalla p… -