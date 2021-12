Giappone | da McDonald’s patatine fritte razionate causa covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Solo porzioni piccole, per levendute nei tremilain. Lo ha deciso la più grande azienda di fast food del mondo per far fronte alla carenza di patate dovuta alla pandemia da coronavirus da una parte e alle inondazioni in Canada dall’altra. “Japan limiterà temporaneamente le vendite didi medie e grandi dimensioni come misura atta a garantire che i clienti possano continuare a gustare ledi”, ha detto la società alla Bbc. “I clienti potranno ancora ordinaredi piccole dimensioni in tutti i nostri ristoranti. Ad oggi, non ci sono state interruzioni nella fornitura”, ha aggiunto. In ...