Gf Vip 6 | Alessandro Basciano rassicura Sophie Codegoni | “Non pensare che io stia giocando…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo i festeggiamenti per il compleanno di, lei esi sono ritrovati a parlare in sauna. All’ex corteggiatore laha spiegato perché lei e Gianmaria Antinolfi hanno deciso di interrompere la loro relazione: A un certo punto ho sperato di riuscire a mettere il turbo, ma senza benzina che turbo metti?ha specificato che questa scelta non è dipesa dall’entrata in Casa di: Sarebbe successo lo stesso anche se tu non fossi entrato, la nostra storia semplicemente non va., nonostante abbia sempre palesato il suo interesse nei confronti dell’ex tronista, si è detto dispiaciuto per Gianmaria: Lui è un bravo ragazzo, lo conosco da poco ma sono dispiaciuto. La presenza di Antinolfi, ...