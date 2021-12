Germania: Omicron dominante fra 1 - 3 settimane, Natale non sia scintilla (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron del Covid potrebbe diventare dominante in Germania in un periodo compreso fra una e tre settimane. Lo sostiene il capo del Robert Koch Institute, Lothar Wieler. 'Il Natale non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variantedel Covid potrebbe diventareinin un periodo compreso fra una e tre. Lo sostiene il capo del Robert Koch Institute, Lothar Wieler. 'Ilnon ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo già acquistato da Biontech 80 milioni di dosi del vaccino, aggiornato contro la variante Omicron'. Lo ha d… - Agenzia_Ansa : In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un l… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Abbiamo già acquistato da Biontech 80 milioni di dosi del vaccino, aggiornato contro la variante Omicron'. Lo ha detto i… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Germania: Omicron dominante fra 1-3 settimane, Natale non sia scintilla #Germania - PolicyMaker_mag : Niente più viaggi da Israele verso Belgio, Canada, Germania, Italia, Marocco, Portogallo, Stati Uniti, Svizzera, Tu… -