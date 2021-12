Covid: Usa, Fda dà il via libera a Paxlovid, pillola di Pfizer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Food and Drug Administration americana ha dato il via libera alla pillola per curare il Covid-19 di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro la malattia causata dal virus Sars-CoV-2. LEGGI ANCHE: Scuole, Alviggi (Anp Milano) a iNews24: “Il ritorno in classe in sicurezza dipenderà da come verranno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Food and Drug Administration americana ha dato il viaallaper curare il-19 di, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro la malattia causata dal virus Sars-CoV-2. LEGGI ANCHE: Scuole, Alviggi (Anp Milano) a iNews24: “Il ritorno in classe in sicurezza dipenderà da come verranno L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Usa, la Fda autorizza l'uso della pillola Paxlovid per la cura del Covid #fda - borghi_claudio : Oibò... in USA ci stanno ripensando sui medici non vaccinati e a qualcuno è venuto il lievissimo sospetto che un me… - Agenzia_Ansa : I Marine Corps degli Stati Uniti congedano 103 soldati in seguito al loro rifiuto di vaccinarsi per il Covid #ANSA - Italia_Notizie : Pillola anti-Covid di Pfizer: via libera degli Usa al farmaco Paxlovid. Ecco chi potrà assumerla - danielamartani : RT @MediasetTgcom24: Usa, la Fda autorizza l'uso della pillola Paxlovid per la cura del Covid #fda -