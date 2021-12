Cittadella vs Cosenza | curiosità e statistiche

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 10 i precedenti train Serie B: i calabresi conducono per cinque successi a tre, completano due pareggi. I veneti sono però rimasti imbattuti in tutti gli ultimi tre confronti: un successo è stato seguito da due pareggi. Grande equilibrio nei cinque precedenti train casa dei veneti: due successi per parte e un pareggio, arrivato proprio nella sfida più recente (1-1 nel febbraio 2021). Nessuna squadra ha registrato più clean sheet delin gare casalinghe in questo campionato: cinque, al pari del Pisa. Ilè la squadra che ha subito più gol in trasferta nel 2021 in Serie B (42), in più non vince da 18 gare fuori casa nel torneo (6N, 12P), l’ultimo successo risale allo scorso gennaio contro la Virtus Entella. Il ...