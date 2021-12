Charlene di Monaco, ennesimo colpo di scena: “Decisione incomprensibile” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Il Principe Alberto l’avrebbe completamente isolata I misteri intorno alla salute di Charlene Wittstock continuano ad essere molteplici. La principessa non ha fatto in tempo a rientrare dal Sud Africa, dopo una permanenza forzata di diversi mesi, che già è dovuta ripartire dal Principato. Da novembre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Il Principe Alberto l’avrebbe completamente isolata I misteri intorno alla salute diWittstock continuano ad essere molteplici. La principessa non ha fatto in tempo a rientrare dal Sud Africa, dopo una permanenza forzata di diversi mesi, che già è dovuta ripartire dal Principato. Da novembre L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, la Principessa non farà Natale con la famiglia: `Resta in una clinica svizzera` - Il Fatto Quot… - Italia_Notizie : Charlene di Monaco, la Principessa non farà Natale con la famiglia: “Resta in una clinica svizzera” - FQMagazineit : Charlene di Monaco, la Principessa non farà Natale con la famiglia: “Resta in una clinica svizzera” - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, `una scelta incomprensibile`: l`ultimo sfregio di Alberto alla moglie malata? – Libero Quotidia… - infoitestero : Dopo Charlène, anche Alberto di Monaco lascia soli i figli per Natale: cosa sta accadendo nella famiglia reale mone… -