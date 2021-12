Anna Russano | morta la voce di Napoli | addio alla cantante neomelodica

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di . Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della neomelodia napoletana, un genere musicale che ha molto successo nell’intera Campania e non solo. Si è infatti spenta a 60 anni una delle voci più belle e amate, ovvero quella di. La morte dellaè stata resa pubblica da Gianni Simioli de La Radiazza. Questi su Facebook ha ripercorso l’incredibile carriera di questa donna, che è statacarnale e verace del genere musicale che ha degnamente e per anni rappresentato. Matrimoni, serate danzanti, feste di piazza: ovunque e da anni era presente lo zampino di, che proprio nelle scorse ore aveva pubblicato su Youtube il video della sua ultima collaborazione. —>>> Ti potrebbe ...

