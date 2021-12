The Witcher 3: le sceneggiature sono già state scritte (Di martedì 21 dicembre 2021) La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha rivelato che le sceneggiature per la terza stagione sono già state scritte. The Witcher 3 uscirà su Netflix, ma i tempi non sono ancora chiari In un’intervista con Tech Radar su The Witcher 3, recentemente annunciato, Hissrich ha affermato che la stanza degli sceneggiatori è rimasta attiva fino alla prima settimana di dicembre, il che ha dato loro il tempo sufficiente per completarle l’intera stagione. Parlando del processo creativo di scrittura della terza stagione di The Witcher, Hissrich ha dichiarato di essere: “davvero entusiasta di come la stagione si stia evolvendo perché è basata sul mio libro preferito della saga, che è The Time of Contempt”. Hissrich ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) La showrunner di The, Lauren Schmidt Hissrich, ha rivelato che leper la terza stagionegià. The3 uscirà su Netflix, ma i tempi nonancora chiari In un’intervista con Tech Radar su The3, recentemente annunciato, Hissrich ha affermato che la stanza degli sceneggiatori è rimasta attiva fino alla prima settimana di dicembre, il che ha dato loro il tempo sufficiente per completarle l’intera stagione. Parlando del processo creativo di scrittura della terza stagione di The, Hissrich ha dichiarato di essere: “davvero entusiasta di come la stagione si stia evolvendo perché è basata sul mio libro preferito della saga, che è The Time of Contempt”. Hissrich ...

