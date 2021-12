Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: le classifiche aggiornate (Di martedì 21 dicembre 2021) Le classifiche aggiornate, maschile e femminile, della Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito le classifiche aggiornate dopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Marco Odermatt (Sui) 633 punti Matthias Mayer (Aut) 405 Aleksander Kilde (Nor) 329 Henrik Kristoffersen (Nor) 287 Vincent Kriechmayr (Aut) 277 Beat Feuz (Sui) 255 Alexis Pinturault (Fra) 234 Luca De Aliprandini (Ita) 207 Manuel Feller (Aut) 181 Dominik Paris (Ita) 174 35. Mattia Casse (Ita) 8748. Matteo Marsaglia (Ita) ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Le, maschile e femminile, delladeldi sci. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito ledopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Marco Odermatt (Sui) 633 punti Matthias Mayer (Aut) 405 Aleksander Kilde (Nor) 329 Henrik Kristoffersen (Nor) 287 Vincent Kriechmayr (Aut) 277 Beat Feuz (Sui) 255 Alexis Pinturault (Fra) 234 Luca De Aliprandini (Ita) 207 Manuel Feller (Aut) 181 Dominik Paris (Ita) 174 35. Mattia Casse (Ita) 8748. Matteo Marsaglia (Ita) ...

