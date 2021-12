Regina Elisabetta, il dramma: "Non può rischiare di morire così". Diktat a William, quali vite sono in pericolo (Di martedì 21 dicembre 2021) Troppo rischioso. Per questo la Regina Elisabetta avrebbe chiesto al principe William e a Kate Middleton di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per gli spostamenti. Riporta Leggo che l'ordine è stato dettato da una fortissima preoccupazione di Sua Maestà. Non ci dorme la notte. Se infatti William, che è il futuro erede al trono morisse in un incidente, verrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Troppo rischioso. Per questo laavrebbe chiesto al principee a Kate Middleton di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per gli spostamenti. Riporta Leggo che l'ordine è stato dettato da una fortissima preoccupazione di Sua Maestà. Non ci dorme la notte. Se infatti, che è il futuro erede al trono morisse in un incidente, verrebbe ...

