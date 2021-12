Oim | ' 163 migranti hanno perso la vita al largo della Libia'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oim 163

Altra tragedia che ha coinvolto decine di migranti che hanno perso la vita in mare. 'migranti hanno perso la vita in questo fine settimana al largo della Libia: 102 dispersi al ...le migrazioni ()...CORRISPONDENTE DA CATANIA. Almenopersone hanno perso la vita nello scorso fine settimana, in due diversi naufragi al largo della Libia. Lo denuncia l', l'organizzazione delle Nazioni unite per le migrazioni. In un tweet, il ...Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), scrive in un tweet: "102 dispersi al largo di Surman, 61 cadaveri recuperati al largo di Sabratha" ...Ancora tragedie dell'immigrazione e decine di persone morte in mare. "163 migranti hanno perso la vita in questo fine settimana al largo della Libia: 102 dispersi al largo di Surman, 61 cadaveri recup ...