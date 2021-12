Nucleo TPC della Capitale | restituisce al comune di Genazzano documenti e libri archivio

Ultime Notizie dalla rete : Nucleo TPC

anagnia.com

... arch.­ Vincenzo Girolami , dal Comandante delcarabinieri per la Tutela del Patrimonio ...si è sviluppata in seguito all'accertamento richiesto dallo stesso commerciante ai carabinieridi ...... Arch.­ Vincenzo GIROLAMI, dal Comandante delCarabinieri per la Tutela del Patrimonio ...si è sviluppata in seguito all'accertamento richiesto dallo stesso commerciante ai Carabinieridi ...(AGR) Lo scorso 15 dicembre 2021, in Genazzano (RM), presso il Castello Colonna, il Capitano Francesco Nicolò PIRRONTI, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di ROMA, ha ...fotografie ritraenti diversi documenti certamente provenienti dall’Archivio Storico del Comune di Genazzano, presumibilmente detenuti illecitamente da privati ...