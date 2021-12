Nella première invernale di Grey’s Anatomy 18 un acceso confronto tra Link e Amelia: le prime foto (Di martedì 21 dicembre 2021) La première invernale di Grey’s Anatomy 18 si farà attendere più del previsto: la serie tornerà in onda su ABC dopo una lunga pausa in seguito alle vacanze natalizie, che durerà fino al 24 febbraio 2022. Attenzione Spoiler! La première invernale di Grey’s Anatomy 18 affronterà le conseguenze del tragico finale di metà stagione, in cui Owen è rimasto in bilico tra la vita e la morte, apparentemente spacciato dopo essersi sacrificato per salvare Teddy e Hayes in seguito ad un incidente stradale. Inoltre, l’episodio vedrà un confronto acceso tra Amelia e Link, dopo che quest’ultimo ha sorpreso la madre di suo figlio a baciare un’altra persona, il medico non binario Kai Bartley. A ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladi18 si farà attendere più del previsto: la serie tornerà in onda su ABC dopo una lunga pausa in seguito alle vacanze natalizie, che durerà fino al 24 febbraio 2022. Attenzione Spoiler! Ladi18 affronterà le conseguenze del tragico finale di metà stagione, in cui Owen è rimasto in bilico tra la vita e la morte, apparentemente spacciato dopo essersi sacrificato per salvare Teddy e Hayes in seguito ad un incidente stradale. Inoltre, l’episodio vedrà untra, dopo che quest’ultimo ha sorpreso la madre di suo figlio a baciare un’altra persona, il medico non binario Kai Bartley. A ...

