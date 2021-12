Mattarella ai partiti | Ora e' tempo di chiarezza e lealta'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il Capo dello Stato ovviamente non sfiora neanche lo scivoloso tema del momento, cioe' la scelta del suo successore 21 dicembre 2021

Il Capo dello Stato ovviamente non sfiora neanche lo scivoloso tema del momento, cioe' la scelta del suo successore 21 dicembre 2021L'elenco dei nomi dei candidati alla successione di Sergioal Quirinale si allunga ogni giorno di più ed isi ingegnano nel cercare un possibile prossimo Presidente della ...Per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica spunta il nome di una donna, Letizia Moratti, che sarebbe spinta da Giorgia Meloni ...Che cosa succede nel centrodestra sulla candidatura di Berlusconi al Quirinale. I Graffi di Damato. In guerra lo chiamano fuoco amico. E’ quello che ti colpisce dalla tua parte.