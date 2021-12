Manovra, votazioni nella notte: primi ok a emendamenti (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono cominciate dopo le 2 le votazioni sugli emendamenti alla Manovra. Dopo una lunga giornata all’insegna di ripetuti rinvii e slittamenti, la Commissione Bilancio del Senato si è riunita e ha avviato l’esame degli emendamenti sottoponendo al voto un pacchetto con circa 150 riformulazioni. nella notte è quindi arrivato, tra gli altri, il via libera all’innalzamento del tetto del bonus mobili da 5mila euro a 10mila euro; al rinvio di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore; allo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono cominciate dopo le 2 lesuglialla. Dopo una lunga giornata all’insegna di ripetuti rinvii e slittamenti, la Commissione Bilancio del Senato si è riunita e ha avviato l’esame deglisottoponendo al voto un pacchetto con circa 150 riformulazioni.è quindi arrivato, tra gli altri, il via libera all’innalzamento del tetto del bonus mobili da 5mila euro a 10mila euro; al rinvio di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore; allo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25. L'articolo proviene da Italia Sera.

