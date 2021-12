Manovra | sì della commissione Bilancio Accordo sul superbonus

Advertising

fattoquotidiano : Italia Viva ripresenta l’emendamento alla manovra per permettere ai dentisti i piccoli interventi estetici. Il fida… - lauraboldrini : Ha ragione #Landini quando dice che in tempi difficili chi ha di più deve dare di più, anche con un contributo di s… - EnricoTurcato : A prescindere dal gol (tiro potente, ma deviato) Da terzino, da esterno, da punto di riferimento della manovra off… - TgLa7 : Approda al Senato la #manovra dopo rush notturno proseguito sino al primo pomeriggio di oggi in commissione Bilanci… - fanpage : Con un emendamento della #Manovra possibile rinvio delle cartelle esattoriali di 6 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra della

Stretta contro la produzione delle pellicce naturali. Con lascatta il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, ... a prima firmacapogruppo di Leu ......in aula al Senato ladopo il rush notturno proseguito sino al primo pomeriggio di oggi in commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il testo ora deve passare al vaglio del Senato, poi...Manovra 2022, stop alla tassa sui tavolini per bar e ristoranti: ma cos'è e come funziona? Stop al pagamento per bar e ristoranti ...La legge di bilancio è arrivata in aula. La discussione in Senato è iniziata qualche minuto prima delle 16. Il presidente della Commissione Bilancio Daniele Pesco ha spiegato che la manovra ...