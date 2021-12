Madagascar, incidente in elicottero per il ministro: nuota 12 ore e si mette in salvo (Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno nuotato per circa 12 ore fino a riva dopo che il loro elicottero ha avuto un incidente a nord - est del Madagascar: e' l'avventura capitata a Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia, e a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Hannoto per circa 12 ore fino a riva dopo che il loroha avuto una nord - est del: e' l'avventura capitata a Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia, e a ...

Advertising

fattoquotidiano : Madagascar, ministro si salva nuotando per 12 ore dopo un incidente con l’elicottero: “Il mio tempo di morire non è… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Madagascar, ministro si salva nuotando per 12 ore dopo un incidente con l’elicottero: “Il mio tempo di morire non è an… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Madagascar, ministro si salva nuotando per 12 ore dopo un incidente con l’elicottero: “Il mio tempo di morire non è an… - massidanu : RT @fattoquotidiano: Madagascar, ministro si salva nuotando per 12 ore dopo un incidente con l’elicottero: “Il mio tempo di morire non è an… - patriziaandreoz : RT @fattoquotidiano: Madagascar, ministro si salva nuotando per 12 ore dopo un incidente con l’elicottero: “Il mio tempo di morire non è an… -