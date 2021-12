La Regina Elisabetta non vuole che William e Kate volino insieme ai loro figli in elicottero: ecco perché (Di martedì 21 dicembre 2021) La Regina Elisabetta avrebbe proibito al futuro Re di volare in elicottero insieme con moglie e figli. Una fonte vicina alla Royal Family avrebbe rivelato al ‘Sun’: “La Regina non pensa che valga la pena rischiare per tutti e cinque di continuare a volare insieme e non può immaginare cosa accadrebbe”. La Regina non vuole L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) Laavrebbe proibito al futuro Re di volare incon moglie e. Una fonte vicina alla Royal Family avrebbe rivelato al ‘Sun’: “Lanon pensa che valga la pena rischiare per tutti e cinque di continuare a volaree non può immaginare cosa accadrebbe”. LanonL'articolo NewNotizie.it.

