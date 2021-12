La grottesca ritrattazione di Peng Shuai E noi | al solito | silenti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) E ora dovremmo far finta di crederci, e mica possiamo metterci contro la Cina, offendere i dittatori di Pechino, per difendere la tennista? Dobbiamo credere alla scena dellaumiliante, con la povera tennista che dice, dopo giorni e giorni di sequestro nelle mani degli aguzzini no, mi sbagliavo quando ho denunciato un pezzo grosso del partito, Zhang Gaoli, di avermi aggredito sessualmente. È vero, ero sparita, ma poi, dopo un efficace trattamento, il Partito mi ha fatto riapparire docile e addomesticata e mi sono sinceramente convinta che il pezzo grosso del governo non mi ha mai molestato, non mi ha mai aggredito, non ha mai abusato di me, come mi è vento in mente, forse in un momento di vulnerabilità alla propaganda controrivoluzionaria? E sì, dobbiamo crederci, dobbiamo far finta di niente, dobbiamo dar ...