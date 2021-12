Il Collegio 6, Matilde Ricorda provoca: “Sono arrogante e prepotente” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Collegio 6 ha ormai chiuso le porte, ma gli ex allievi continuano ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto sui social. In particolare Matilde Ricorda, rispondendo ad alcuni commenti decisamente negativi, ha messo a tacere tutti coloro che la ritengono antipatica, affermando: “Sì, Sono arrogante e prepotente!”. Il Collegio 6 è giunto al termine. Tutti gli allievi che hanno partecipato a quest’edizione, in cui hanno vissuto come se Leggi su solodonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Il6 ha ormai chiuso le porte, ma gli ex allievi continuano ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto sui social. In particolare, rispondendo ad alcuni commenti decisamente negativi, ha messo a tacere tutti coloro che la ritengono antipatica, affermando: “Sì,!”. Il6 è giunto al termine. Tutti gli allievi che hanno partecipato a quest’edizione, in cui hanno vissuto come se

Advertising

zazoomblog : Il Collegio 6: per il preside Matilde Ricorda è la “soddisfazione” dell’anno - #Collegio #preside #Matilde… - callmebeuz : Matilde del collegio ha detto che sono una figa - atIvntis : ho droppato il collegio subito, ma ho visto che Matilde e Anastasia sono diventate amiche che mi sono persa… - shunfiles : non tutti che dicono che i fratellini di matilde del collegio sono carini quando in realtà sono due pesti ???? - EmanuGAMING08 : BEH E’ FINITO IL COLLEGIO 6 TRASMISSIONE BELLISSIMA, PERSONE D’ORO,RICCA DI LEZIONI DI VITA E ARGOMENTI MOLTO IMPOR… -