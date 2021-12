Genoa-Atalanta, infortunio per Zapata: al suo posto entra Muriel (Di martedì 21 dicembre 2021) Tegola per l’Atalanta. I bergamaschi, impegnati nel match del Ferraris contro il Genoa valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022, perdono per infortunio Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, durante uno scatto verso la porta, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Al su posto il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha deciso di schierare il connazionale Luis Muriel. Non appena ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di Zapata, Sportface.it provvederà a comunicarli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Tegola per l’. I bergamaschi, impegnati nel match del Ferraris contro ilvalevole per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022, perdono perDuvan. L’attaccante colombiano, durante uno scatto verso la porta, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Al suil tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha deciso di schierare il connazionale Luis. Non appena ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di, Sportface.it provvederà a comunicarli. SportFace.

