Fiorentina, Torreira si è preso i viola: ora il riscatto è d'obbligo (Di martedì 21 dicembre 2021) Torreira si è preso il centrocampo della Fiorentina che adesso deve riscattarlo dall'Arsenal Lucas Torreira si è preso il centrocampo della Fiorentina e domenica scorsa contro il Sassuolo è tornato anche al gol dopo oltre un anno. L'uruguaiano è diventato un leader della squadra di Italiano, che adesso non può farne più a meno. E così, come riportato dal Corriere Fiorentina, il club viola è ora obbligata a riscattare Torreira pagando i 15 milioni all'Arsenal. I recenti contatti con l'agente del centrocampista, inoltre, lasciano pensare che il riscatto sia una mera formalità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina, Torreira leader assoluto: il riscatto dall'Arsenal è una formalità, con lui un altro inamovibile Commenta per primo Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra su Lucas Torreira e sull'intensità costantemente alimentata dal moto perpetuo del centrocampista, ulteriore motivo che spingerà la società ad esercitare il riscatto da circa 15 milioni da versare nelle casse ...

