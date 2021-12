Falsi vaccini Covid a Palermo, “100 euro per una siringa vuota”: fermati il leader No Vax e un’infermiera (Di martedì 21 dicembre 2021) Indagine della Polizia di Stato su Falsi vaccini ai no vax a Palermo. Gli agenti della Digos di Palermo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato. I fermati sono Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un’infermiera che lavora all’ospedale Civico e faceva finta di inoculare i vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo. L’infermiera è accusata di aver incassato 100 euro per ogni finto vaccino anti Covid. Tra i Falsi vaccinati anche due parenti di Tomasino. Gli agenti della Digos ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Indagine della Polizia di Stato suai no vax a. Gli agenti della Digos dihanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Isono Filippo Accetta,locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano,che lavora all’ospedale Civico e faceva finta di inoculare inell’hub della Fiera del Mediterraneo. L’infermiera è accusata di aver incassato 100per ogni finto vaccino anti. Tra ivaccinati anche due parenti di Tomasino. Gli agenti della Digos ...

