F1, niente rimborso per gli spettatori del GP del Belgio (Di martedì 21 dicembre 2021) Una brutta notizia è arrivata per tutti coloro che quest'estate si sono recati in Belgio per assistere al tradizionale evento della massima formula nell'iconica pista di Spa-Francorchamps. Il biglietto per la giornata di domenica non sarà rimborsato agli appassionati che sono stati rimasti per quattro ore sotto la pioggia senza vedere nulla. I due giri effettuati in regime di Safety Car hanno reso valido l'evento di domenica 29 agosto che ha regolarmente assegnato il successo all'olandese Max Verstappen (Red Bull) oltre alla distribuzione di un punteggio dimezzato per i primi classificati. Gli organizzatori hanno previsto la possibilità di partecipare ad una lotteria che metterà in palio 170 biglietti per l'edizione 2022. Venti ticket 'Vip' sono messi in palio, cinquanta Gold e cento di categoria Silver. A questo si aggiunge un pass annuale a F1 Tv, servizio a ...

