Covid, in Gran Bretagna 90mila casi in 24 ore | Idea a New York: 100 dollari a chi fa la terza dose (Di martedì 21 dicembre 2021) 21 dic 15:10 Vaccini, Locatelli a Tgcom24: "Dosi a 92mila bimbi, dato che fa piacere" 'Oggi siamo quasi a 92mila bimbi vaccinati dopo l'avvio della campagna, credo sia un dato che vada salutato con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) 21 dic 15:10 Vaccini, Locatelli a Tgcom24: "Dosi a 92mila bimbi, dato che fa piacere" 'Oggi siamo quasi a 92mila bimbi vaccinati dopo l'avvio della campagna, credo sia un dato che vada salutato con ...

Advertising

alba54239901 : RT @La7tv: #tagada Paolo Crepet chiede a gran voce di non mandare i bambini in #DAD: 'Non si vietano i cenoni ma si vieta la scuola ai bamb… - La7tv : #tagada Paolo Crepet chiede a gran voce di non mandare i bambini in #DAD: 'Non si vietano i cenoni ma si vieta la s… - Alessan13401468 : @FilippettiNews @10DowningStreet @NHSEngland Israele e la corea del sud stanno facendo un gran lavoro, se poi vogli… - AcerboLivio : New Post: Covid, la Gran Bretagna alza il livello di allerta da 3 a 4 – TGCom24 - giacomobarbett2 : RT @fgavazzoni: Modernizzato 3?? È vero, il proiettile d’argento non esiste. Ma lo strumento di gran lunga più utile che abbiamo contro C… -